Cetara: screening gratuiti per la prevenzioni dei tumori Per prenotare gli esami ci si può rivolgere alla protezione civile

In accordo con l’Asl di Salerno il Comune di Cetara ha organizzato una campagna di screening gratuita per la prevenzione dei tumori al seno, alla cervice uterina e al colon retto. Il sindaco Federico Della Monica invità la cittadinanza a partecipare. "Consiglio vivamente di aderire a questa opportunità, la prevenzione gratuita per difendere la salute - precisa il primo cittadino che continua - per le prenotazioni ci si può rivolgere alla protezione civile il giovedì e il venerdì dalle ore 18 alle ore 20".