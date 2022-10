Baronissi, bus pieni negli orari di punta. Galdi: «Potenziare il servizio» Il leader dell'opposizione: «Il Comune si attivi con BusItalia e con la Regione»

«È necessario potenziare con urgenza il trasporto pubblico locale per consentire ai nostri cittadini di godere di un servizio idoneo e civile». È l’appello rivolto all’Amministrazione comunale dal consigliere di opposizione del Comune di Baronissi, Luca Galdi. «Da quando è ricominciato l’anno scolastico - tuona Galdi - si susseguono i disservizi soprattutto per gli studenti che dalla Valle dell’Irno sono diretti a Salerno. Ogni mattina, soprattutto negli orari di punta, i pullman sono strapieni ed in tanti sono costretti a prendere la corsa successiva, accumulando inevitabili ritardi. Tanti altri, invece, viaggiano in condizioni disumane e senza poter rispettare le misure di prevenzione legate all’emergenza pandemica. Problemi che, chiaramente, riguardano non soltanto l’utenza ma anche il personale che si trova a lavorare in una condizione di estremo disagio. Pertanto auspichiamo che il Comune di Baronissi, come accaduto già nella fase pre-Covid, possa attivarsi subito per chiedere a Busitalia e a Regione Campania un programma di potenziamento delle corse in orario mattutino al fine di scongiurare i disagi agli utenti e migliorare il servizio», conclude il consigliere Luca Galdi.