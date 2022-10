Sanità carente nel Cilento: i sindaci del territorio incontrano il Dg dell'Asl Il direttore generale, Gennaro Sosto, è stato a Vallo della Lucania per incontrare le Istituzioni

Il neo direttore generale dell’Asl Salerno, Gennaro Sosto, ha incontrato ieri i sindaci del Cilento a Vallo della Lucania. L'incontro è stata finalizzato a fare il punto della situazione sull'offerta sanitaria nel Cilento, affrontando di fatto tutte le criticità in materia.

Il risultato si può racchiudere in tre punti salienti: avviare subito i lavori di ristrutturazione di Pronto Soccorso e Rianimazione, rinviando ad interventi futuri la riqualificazione di malattie infettive; completare rapidamente le procedure per la selezione di 160 medici per varie discipline; definire immediatamente un progetto definitivo per una elisuperfice, anche notturna, nell’area delle ex fiere di vallo.

«Abbiamo cominciato un nuovo percorso, ora servono risorse, impegno, ma soprattutto una nuova visione!» commenta il sindaco di Pollica, Stefano Pisani.

Tra le questioni affrontate anche l'ospedale di Agropoli. «Tra le questioni già accennate oggi e da affrontare con decisione nel prosieguo c'è il presidio ospedaliero di Agropoli, per il quale faremo il possibile affinché possa presto esserci un potenziamento. Un argomento questo, come diversi altri, che verranno affrontati in un incontro che ho proposto si tenesse ad Agropoli, essendo il Comune con maggiore numero di abitanti dell'intero distretto» commenta il primo cittadino di Agropoli, Roberto Mutalipassi.