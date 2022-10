Il Comune di Baronissi pensa alle famiglie più deboli: esonero ticket mensa Un provvedimento per andare incontro ai genitori con disagio economico

Un aiuto per le famiglie meno abbienti di Baronissi. La Giunta comunale ha deliberato l’esonero del ticket mensa per gli alunni che versano in condizioni di disagio economico.

La misura è destinata alle famiglie con ISEE non superiore a 3mila euro e che non siano percettori del reddito di cittadinanza.

Le parole del sindaco

“Un provvedimento – spiega il sindaco Gianfranco Valiante – a sostegno delle famiglie economicamente disagiate. In un momento di forte crisi economica, i nuclei in difficoltà non sosterranno alcun costo per la refezione scolastica dei figli. E' nostro compito dare aiuto a chi ne ha bisogno”.

“Come amministrazione abbiamo voluto compiere ogni sforzo per andare incontro alle esigenze delle famiglie realmente bisognose – fa eco l'assessore alle politiche sociali Marco Picarone - l'esonero della tariffe mensa è una delle tante azioni messe in campo per andare incontro ai genitori con disagio economico”.

Come presentare domanda

E' possibile presentare la domanda entro le ore 12.00 del 31 ottobre 2022, allegando il certificato ISEE in corso di validità e la dichiarazione di non essere percettori del reddito di cittadinanza.