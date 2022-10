Scuola e progetti: attivato l’ascensore all’interno della "Vairo" di Agropoli Da oltre due anni ormai si attendeva il collaudo

Attivato l'ascensore per disabili all'interno della scuola "Vairo" di Agropoli.

«Predisposto tempo fa - afferma il sindaco della città di Agropoli, Roberto Mutalipassi- erano oltre due anni che si attendeva il collaudo, senza il quale non poteva entrare in funzione in sicurezza. Non appena insediato, ho disposto che la questione venisse portata a risoluzione. E così è stato, anche grazie all'impegno dei consiglieri delegati».

«Forniamo finalmente agli studenti diversamente abili che frequentano l'Istituto di via Moro un importante ausilio per spostarsi all'interno del plesso, eliminando di fatto le barriere e gli ostacoli, insomma tutti i disagi esistenti fino a qualche giorno fa» conclude il sindaco.