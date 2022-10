Manutenzione sulle strade del Salernitano: partiti i lavori lungo la SS166 Previsti principalmente interventi di nuova pavimentazione stradale

Prosegue la manutenzione sulle strade del Saleritano. E' partito oggi l'intervento dell'Anas lungo la strada statale 166 “Degli Alburni”, in provincia di Salerno. I lavori riguarderanno il tratto compreso tra il km 31,000 ed il km 40,000, per un investimento complessivo di oltre 2,2 milioni di euro.

In programma c'è l’esecuzione della nuova pavimentazione stradale (anche con risanamenti profondi), il rifacimento della segnaletica orizzontale e sistemazione della segnaletica verticale, oltre che nella realizzazione di attività di pulizie e di regimentazione delle opere idrauliche situate a margine della sede stradale.

Necessaria l’interdizione della tratta stradale tra il km 30 ed il km 37,400

Per la realizzazione delle attività, partite quest’oggi dalla tratta stradale nel territorio comunale di Bellosguardo, si è reso necessaria la chiusura al traffico della tratta di SS166 tra il km 30,000 ed il km 37,400, in entrambe le direzioni e l’istituzione del senso unico alternato tra il km 37,400 ed il km 40,000, dal lunedì al venerdì, ad esclusione dei giorni festivi e prefestivi, in relazione all’avanzamento dei lavori.

Il percorso alternativo è individuato lungo la strada provinciale Isca Tufolo.

"Le attività permetteranno di innalzare gli standard di sicurezza e la percorribilità della statale, ripavimentando un’intera tratta stradale di oltre 10 km tra i territori comunali di Corleto Monforte, Acquara e Bellosguardo", sottolineano dall'Anas.