Sicignano verso l'efficientamento energetico: ok al progetto Finanziati 830mila euro, soddisfatto il sindaco: "Risultato vitale per un impianto moderno e sicuro"

Buone notizie per la comunità di Sicignano degli Alburni. E' stato ammesso a finanziamento il progetto relativo ad “Interventi di efficientamento energetico e di adeguamento alle normative vigenti degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà del Comune”. Finanziati al comune 830mila euro.

"Un risultato vitale" per il sindaco Giacomo Orco

"Attendavamo da tempo questo risultato, dopo diversi incontri in Regione, dopo diversi atti di rimodulazione del progetto, anche in virtù dell’inatteso aumento dei costi di esecuzione, con perseveranza e con un costante impegno, abbiamo ottenuto quanto meritava il nostro comune. E’ un risultato vitale per il nostro ente: avremo un impianto di pubblica illuminazione moderno e sicuro, che ci permetterà di ottenere un notevole risparmio sui costi dell’energia elettrica e nel contempo risolverà tutte i continui malfunzionamenti dei nostri punti luce", ha scritto la fascia tricolore.

"Ci metteremo subito al lavoro per espletare tutte le procedure di appalto ed esecuzione dei lavori. Nel frattempo, chiediamo di avere ancora un altro po’ di pazienza per i guasti che si verificheranno e che come abbiamo fatto finora continueremo a gestire", conclude la fascia tricolore.

Pesa il caro energia

In vista di questo periodo emergenziale, con aumento dei costi dell’energia che nel mese di agosto ha raggiunto un esborso per l’ente di circa 41mila euro, il primo cittadino ha inoltre fatto sapere di aver già dato mandato agli uffici di verificare la necessità di razionalizzare i consumi per ottenere un risparmio per l’ente.