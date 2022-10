Vallo della Lucania, Monsignor Ciro Miniero lascia la Diocesi Il vescovo andrà a ricoprire il ruolo di arcivescovo di Taranto

Monsignor Ciro Minieri lascia la Diocesi di Vallo della Lucania dopo ben 11 anni. Il vescovo andrà a ricoprire il ruolo di Arcivescovo, presso l'Arcidicesi di Taranto. Prenderà il posto di monsignor Filippo Santoro.

La Biografia

Nato a Napoli il 31 gennaio 1958, Ciro Miniero ha completato gli studi di filosofia e teologia nel 1982 venendo consacrato sacerdote dal cardinale Corrado Ursi. È stato vicario parrocchiale e poi parroco di Barra ed ha affiancato la sua attività di prete a quella di insegnante di religione presso le scuole medie e liceo. Nel 1994, è stato nominato decano dell’arcidiocesi di Napoli, incarico che ha mantenuto fino al 1997 quando è divenuto vicario episcopale. Dopo aver ricoperto altri vari incarichi, è stato nominato il 7 maggio 2011 vescovo di Vallo della Lucania, incarico ricoperto ufficialmente dal 4 settembre del 2011 succedendo a Giuseppe Rocco Favale, dimissionario per raggiunti limiti di età.

I Messaggi

Tanti i messaggi di ringraziamento e di saluto a Monsignor Miniero per il suo Vescovado. Si è fatto molto apprezzare per il suo operato e per la sua vicinanza alle comunità.