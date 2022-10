Raccolta rifiuti a Battipaglia: varata l'app per la nuova differenziata Con il nuovo piano "risultati incoraggianti - spiega la sindaca - ma bisogna fare ancora meglio"

Modificare e incrementare la raccolta differenziata ottenendone benefici in termini quantitativi e qualitativi del materiale da riciclare, questo lo scopo della nuova app che sarà attiva entro la fine di ottobre per aiutare i cittadini battipagliesi a gestire la nuova raccolta differenziata.

Il servizio è stato varato dalla Giunta Comunale guidata dalla sindaca Cecilia Francese su proposta dell'assessore all'Ambiente Vincenzo Chiera. L'uso dell'APP è stata più volte sollecitata all'amministrazione da diversi esponenti della maggioranza consiliare.

Bene il nuovo sistema, ma bisogna fare meglio

«La città ha risposto bene al nuovo sistema di raccolta differenziata con risultati incoraggianti – dice la sindaca Cecilia Francese -, ma bisogna ancora fare meglio. Ecco perché l'uso anche di una APP per accompagnare la campagna informativa che coinvolgerà anche le scuole del territorio. Se migliora la quantità e qualità della raccolta differenziata, si abbassano i costi di conferimento e di conseguenza raggiungeremo l'obiettivo di ridurre ulteriormente la TARI».

Come funziona

La App “W-MySir Data Science”, questo il nome della piattaforma digitale, si integra con MySir, gestionale dei flussi di rifiuti, e MyCdR, gestionale dei centri di raccolta. Grazie allo scambio dati, le informazioni saranno sempre aggiornate in tempo reale.

All'interno della App potranno essere trovate informazioni quali: i calendari di conferimento per le utenze sia domestiche che commerciali, con orario di inizio e fine consegna dei materiali di scarto. (Es. materiale conferibile dalle 21 del giorno di inizio conferimento fino alle alle 5 del giorno successivo). La modalità di raccolta: Porta a Porta, di prossimità o presso il centro di Raccolta, il tipo di contenitore per il conferimento, in bioplastica, in plastica trasparente o semi trasparente, per permettere agli operatori di prendere visione del contenuto senza rompere il contenitore, o in carta, il mastello o il carrellato.

La raccolta del vetro, degli indumenti e del secco viene svolta con prelievi bisettimanali o mensili per cui il calendario tiene in considerazione questi salti aggiornandosi in automatico.

Altre informazioni che possiamo trovare sono quelle sul centro di raccolta che a breve sarà attivato con il MyCdR, gestore accessi e conferimenti al centro di raccolta, il cittadino potrà visionare cosa e quando ha conferito e analizzare le sue produzioni.

"L’APP rappresenta il primo passo verso la tariffazione puntuale dei rifiuti che partirà con una fase di sperimentazione in collaborazione con Jcoplastic", conclude l'amministrazione.

La nuova ordinanza

Intanto, la sindaca ha fatto sapere che è stata emanata una nuova ordinanza sindacale sulla gestione dei rifiuti che rispetto alla precedente, modifica esclusivamente uno dei due giorni di raccolta di pannoloni e pannolini delle utenze dedicate che da venerdì è anticipata a giovedì, con deposito da parte delle utenze a partire dalle 21:00 del mercoledì. La modifica avviene per esigenze operative di Alba Srl. Le specifiche utenze saranno informate direttamente dall’ufficio comunicazione della società in house.