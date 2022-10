Mitigazione rischio idrogeologico a Mercato San Severino: patto Comune-Consorzio Siglato un accordo di programma tra i due Enti per le attività a difesa del suolo

Mitigazione del rischio idrogeologico a Mercato San Severino: è stato firmato un patto congiunto a difesa del territorio tra il sindaco Antonio Somma ed il commissario del Consorzio di Bonifica integrale del Sarno, Mario Rosario D’Angelo. I due Enti insieme per la messa in sicurezza del territorio.

Il Comune di Mercato San Severino, come articolato nell’Accordo di Programma, è soggetto attuatore degli interventi a farsi e delle rispettive candidature a finanziamento (com’è avvenuto a settembre scorso per il vallone Demanio alla frazione Acquarola), mentre è affidata al Consorzio di Bonifica la progettazione delle opere.

Le aree interessate

Diverse le aree già individuate e riportate nell’accordo programmatico saranno presto oggetto di progettazione e candidatura: via Vicinale dell’Abbadessa (S.Angelo località Carratù), vallone Monaci/Cercara (S.Eustachio), vallone Gaviglia (Galdo di Carifi), vallone S.Aniello (piazza del Galdo).

Le parole del sindaco

«Il documento programmatico rinnova e rilancia un impegno congiunto per l’ambiente e la tutela del territorio che stiamo portando avanti insieme da tempo – sottolinea Somma – Lo stiamo facendo attraverso attività preventive, azioni ordinarie e progetti più ampi ed articolati che puntano nell’unica direzione possibile: mettere in sicurezza le zone a rischio idraulico e geologico per evitare che fenomeni meteo anomali, ormai sempre più frequenti ed improvvisi, possano arrecare danni ai cittadini».

Gli altri interventi

Già nel 2020 al Comune di Mercato S.Severino sono stati assegnati fondi per oltre 4,5 milioni di euro per l’attuazione di opere pubbliche sul fronte della mitigazione del rischio idrogeologico: 3 milioni e mezzo sono stati destinati alle opere di mitigazione alla frazione Spiano ed 1 milione per la messa in sicurezza del costone roccioso adiacente il Parco del Castello nella frazione Pandola, il ripristino della vasca di assorbimento pedemontana Coscia alla frazione Acquarola e la sistemazione idraulica del vallone del Traino alla frazione Costa.

Nel frattempo, nell’ambito delle attività di manutenzione, sono attualmente in corso i lavori di pulizia ed asporto di detriti e sedimi nel torrente solofrana alla frazione Sant’Angelo.