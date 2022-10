Eboli più sicura con 21 nuove telecamere: il progetto candidato a finanziamento Più controllo nei punti nevralgici della città: richiesti 149mila euro per l’intero sistema

Più sicurezza per i cittadini di Eboli. Questo l'obiettivo alla base del progetto “Eboli Sicura e Intelligente”, proposto dall'Assessore alla Sicurezza Antonio Corsetto, per il completamento del sistema di videosorveglianza nella Città, candidato a finanziamento.

149mila euro l’importo richiesto per l’intero sistema messo a punto dagli uffici e candidato al “Programma operativo coplementare legalità 2014-2020 - procedura ad invito per l'individuazione di interventi di sorveglianza tecnologica del territorio nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia - Poc Legalità 2014 -2020".

Il progetto

L'iniziativa prevede l'installazione di ulteriori 21 telecamere, oltre a quelle già funzionanti dopo l’intervento dell’Amministrazione comunale, che verranno posizionate nei punti “nevralgici” della città per completare il sistema e raggiungere così gli obiettivi di deterrenza e controllo del territorio.

Le aree interessate

I punti di installazione previsti sono: rotatoria Campolongo, bivio Santa Cecilia, svincolo autostradale, Piazza Borgo, rione Pescara, Palasele, rione della Pace, rione Ceffato (ufficio postale), Cioffi S.S. 18, Corno d’Oro, Madonna delle Grazie, Foce Sele Sp 30 e Campolongo, Aversana - Cioffi, Torre dei Rai, Gargano Fiocche (sp.30), Sp 195- via delle Industrie, S.S. 19 incrocio di Fontanelle, Sp 350-via Olevano, via Casarsa, S.S. 91 – Due Colonne, Lido Lago.

L'assessore Corsetto: "Dare maggiore tranquillità ai cittadini"

«Un lavoro svolto in grande collaborazione con gli uffici e con il comando di Polizia Municipale – ha spiegato l’assessore Corsetto – Si tratta di telecamere di ultima generazione in grado di distinguere targhe e colori e individuare chi infrange la legge in situazioni di movimento veloce e scarsa visibilità. Siamo fiduciosi che questa volta potremo realizzare e completare il sistema e dare maggiore tranquillità ai cittadini».