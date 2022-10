Agropoli, occupazione di suolo pubblico: scattano le chiusure nel weekend Gli agenti della polizia locale hanno notificato nove ordinanze di sospensione per cinque giorni

Ooccupazione reiterata del suolo pubblico ed esposizione di merce antistante altre attività. Per questo motivo, la polizia locale di Agropoli, diretta dal maggiore Antonio Rinaldi, ha provveduto ieri ad eseguire provvedimenti di chiusura di alcune attività commerciali.

I numeri

Sono nove le ordinanze di sospensione per cinque giorni notificate. Si tratta di sei pubblici esercizi e tre attività commerciali per occupazione reiterata del suolo pubblico ed esposizione di merce antistante altre attività, in viale Risorgimento e via San Marco.

I precedenti

Anche in estate, la polizia locale agropolese ha eseguito provvedimenti analoghi nel centro di Agropoli. Anche in quella circostanza, i caschi rossi hanno chiuso le attività commerciali per l’occupazione del suolo pubblico.