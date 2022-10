Agropoli, al via interventi di rifacimento dei marciapiedi I lavori di manutenzione interessano via Chili

Hanno preso il via questa mattina gli interventi di rifacimento di marciapiedi esistenti in via Chili, ad Agropoli, mediante manutenzione straordinaria. Saranno interessati dai lavori i marciapiedi in cemento, sul tratto del senso unico che dall'intersezione con via Moro conduce su viale Europa. Inoltre, il tratto prospicente l'isola del pittore e il mercato coperto della frutta.

Le parole del sindaco Mutalipassi

«Piccoli interventi, a seguito di riqualificazione di piazza V. Veneto - Via Piave - Piazza Giardini di Nassiriya, utili a donare maggiore decoro ad un'area centrale della nostra città».