Strade, lavori di messa in sicurezza a Baronissi e Pellezzano Gli interventi interesseranno la SP 27 e SR 88-b

Due nuovi inteventi di miglioramento della sicurezza stradale in provincia di Salerno. I lavori interesseranno la SP 27 nel comune di Baronissi, per un importo complessivo di circa 122mila euro. Il secondo è previsto sulla SR 88-b nel comune di Pellezzano, per un importo complessivo di circa 120mila euro.

Parla il presidente della provicia Strianese

“I lavori - dichiara il Presidente Michele Strianese - vengono consegnati in questi giorni, nello specifico inizieranno presumibilmente mercoledì 26 ottobre p.v. a Baronissi e giovedì 27 ottobre p.v. a Pellezzano.

Il primo intervento sulla SP 27, prevede il ripristino della pavimentazione stradale dissestata e della relativa segnaletica stradale nei tratti ricadenti nel comune di Baronissi denominati via Mazzini e via Marconi.

Il secondo invece interviene sulla SR 88-b e sono lavori di manutenzione della pavimentazione stradale ammalorata e rifacimento della relativa segnaletica stradale orizzontale ricadenti nel territorio del comune di Pellezzano.

Le attività sono coordinate dal settore Viabilità diretto da Domenico Ranesi con il supporto del Consigliere delegato alla Viabilità Carmelo Stanziola. La Provincia non si ferma e continuiamo a lavorare in assoluta vicinanza alle esigenze concrete delle nostre comunità.”