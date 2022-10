Turismo nel Cilento: ad Agropoli un incontro sulla destagionalizzazione Un confronto tra i titolari delle attività balneari e l'amministrazione comunale

Incontro su destagionalizzazione e promozione del turismo giovanile ad Agropoli. Il sindaco, Roberto Mutalipassi e l'assessore al Turismo, Commercio ed Eventi, Roberto Apicella, hanno incontrato i titolari/rappresentanti dei lidi balneari. L'incontro è stato incentrato sulla destagionalizzazione e sulla promozione del turismo giovanile, oltre che teso a raccogliere istanze della categoria al fine di un miglioramento dei servizi.

L'idea

L'idea è quella di allungare il periodo della stagione balneare, già a partire dalla seconda decade di aprile 2023. Inoltre, gli stabilimenti dovranno fungere anche da nuovi luoghi della movida, con aperitivi pomeridiani e serate musicali, dedicati per lo più ad una popolazione giovanile. In questo caso già a partire da maggio - giugno per terminare a settembre - ottobre, confidando che ottobre 2023 sia così bello come quello in corso.

Le parole del sindaco

«In primis, abbiamo invitato i presenti ad individuare un referente che possa essere riferimento per l'Amministrazione quanto a problematiche, iniziative e quindi per future collaborazioni, così come accaduto per i commercianti. Al momento continuiamo a seminare, verrà il tempo per raccogliere».