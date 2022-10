Crolla il solaio, paura negli uffici del piano di zona a Vallo della Lucania L'episodio è avvenuto quando non c'era nessuno in quell'area dell'edificio

Cedimento del solaio al terzo piano di Palazzo Pinto, a Vallo della Lucania, lo storico edificio nel cuore del centro cittadino che ospita diversi uffici comunali e del Piano di Zona. Il crollo è avvenuto proprio all’ultimo piano, in corrispondenza degli uffici destinati agli impiegati del Piano di Zona, quando fortunatamente nell’area interessata non c’era nessuna persona.

Il fatto

Improvvisamente, infatti, si è verificato il cedimento di alcune travi e i calcinacci hanno invaso il pavimento. L’area resta al momento interdetta, mentre gli altri due piano della struttura restano regolarmente agibili. In ogni caso, è attesa nelle prossime ore una relazione da parte di un tecnico specializzato della Fondazione Pinto, proprietaria dello stabile.

Le segnalazioni

Già in passato, gli impiegati del Piano di Zona avrebbero segnalato la situazione di pericolo senza però ricevere alcuna risposta. Ora si attende il responso della perizia tecnica per comprendere quali interventi saranno necessari per ripristinare l'agibilità del piano.