Emergenza cinghiali nel Cilento: Comune stanzia risorse per gli indennizzi L'iniziativa è del Comune di Castellabate, il contributo sarà in media del 50%

L’amministrazione di Castellabate, guidata dal sindaco Marco Rizzo si schiera concretamente al fianco del settore agricolo alle prese con il problema dei cinghiali. L'Ente darà, infatti, un contributo economico agli imprenditori agricoli, ai coltivatori diretti e alle altre forme di conduzione titolate, danneggiate dai cinghiali.

Gli indennizzi

Il contributo ammonterà in media al 50% del costo necessario per l’acquisto/manutenzione di recinzioni elettrificate, di recinzioni in metallo o in legno. Nel caso di manutenzione, sostituzione o adeguamento di recinzioni già esistenti non c’è bisogno di nessuna autorizzazione e quindi si può procedere subito con l’intervento. Nel caso in cui invece si tratti di nuova recinzione allora c’è bisogno dell’autorizzazione semplificata e quindi l’intervento avverrà appena acquisito il parere.

Come fare?

Per richiedere il contributo basta compilare la domanda, allegando tra l’altro il preventivo della spesa. Il Contributo verrà erogato dopo presentazione delle fatture di acquisto del materiale e controllo da parte dell’Ente dell’effettivo intervento di manutenzione o realizzazione della recinzione. In questo modo s’innesca anche un circolo virtuoso di economia locale, visto che verosimilmente la maggior parte dei beneficiari acquisterà il materiale presso punti vendita presenti nel territorio di Castellabate.