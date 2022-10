A Baronissi un finanziamento da 1,3 milioni per un nuovo asilo nido a Orignano Sarà il terzo in città: un nuovo edificio sicuro, moderno, inclusivo e sostenibile

Ottime notizie per il Comune di Baronissi che ha ricevuto il finanziamento PNRR di 1milione 304.850 euro per la realizzazione del nuovo asilo nido che sorgerà a Orignano. Il progetto sarà finanziato con le risorse europee Next Generation EU.

Il progetto

L'asilo sorgerà a ridosso della scuola di Orignano ed è il terzo della città, dopo quello già operativo di Sava e il secondo in fase di costruzione ad Antessano.

Sarà realizzato secondo le moderne tecnologie e la costruzione permetterà di avere un edificio sicuro, moderno, inclusivo e sostenibile al fine di favorire la riduzione di consumi e di emissioni inquinanti. Il nuovo edificio, infatti, sarà a consumo di energia col requisito Nzeb, quindi a consumo di energia zero, immerso in una bellissima area verde.

La soddisfazione dell'amministrazione

“Un finanziamento che premia la capacità di progettazione dei nostri uffici e che va nella direzione del potenziamento dei servizi a famiglie e bambini. L’obiettivo è di intercettare tutti i fondi PNRR che lo Stato mette a disposizione, con progetti validi e di sicuro impatto sulla vivibilità dei cittadini”, le parole del sindaco Gianfranco Valiante.

“Un servizio fondamentale non solo per i bimbi ma per le famiglie e le mamme lavoratrici” commenta l’assessore alle politiche sociali Marco Picarone. “Fondamentale – fa eco Luisa Genovese, consigliera comunale delegata alla scuola – per la crescita educativa dei più piccoli”.

Buone notizie anche per l’asilo nido di Antessano

Dopo una tribolata vicenda che ha visto coinvolta l’impresa appaltatrice, sono ripresi i lavori che saranno consegnati entro le prime settimane del nuovo anno.