Riqualificazione urbana a San Valentino: nuovo finanziamento da 1.7 milioni Le aree interessate dagli interventi saranno Palazzo Formosa, l’area mercatale e scuola "Don Milani"

Ancora una bella notizia per San Valentino Torio. Il comune ha ottenuto circa 1.7 milioni di euro di finanziamenti per la progettazione definitiva ed esecutiva di opere pubbliche di riqualificazione e ristrutturazione di alcune aree e immobili comunali.

Il Comune è risultato assegnatario di tre contributi per la copertura della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva relativa alle seguenti aree, per le quali sono state presentate idee progettuali e studi di fattibilià tecnico/economica, che sono stati giudicati positivamente dal Ministero, ovvero:

Intervento di recupero e rifunzionalizzazione del Palazzo Formosa per destinarlo a centro culturale, per 523.000 €; Intervento di sostituzione edilizia e riqualificazione energetica della Scuola Media “Don Lorenzo Milani”, per 465.000 €; Intervento di ristrutturazione edilizia per conversione urbana dell’area mercatale in centro sportivo e socio/culturale polivalente, per 689.000 €.

Soddisfatto il sindaco Michele Strianese

Per il primo cittadino si tratta di una grande possibilità per il paese:

Ebbene si, dopo i 2.5 milioni di euro ottenuti per la rigenerazione urbana del centro storico, abbiamo ottenuto altri 1.7 milioni di euro di finanziamenti a fondo perduto per la progettazione esecutiva di importanti opere da riqualificare, ovvero Palazzo Formosa, ex Mercato Ortofrutticolo e Scuola Media di Via Terrazzani.

Vuol dire che le nostre proposte progettuali per il riuso e la riqualificazione di quelle aree hanno avuto grande apprrzzamento, ecco perche' ci sono state gia' finanziate le progettazioni.

Dopo avere prodotto i progetti definitivi ed escutivi abbiamo grandi possibilità di ottenere anche i fondi per la realizzazione delle opere. Avanti con fatti e finanziamenti"