Rifiuti abbandonati sui monti di Eboli: individuato il responsabile Il primo cittadino assicura: "Saranno presi i giusti provvedimenti"

E' ancora lotta al degrado nel Salernitano. Diverse le azioni di prevenzione e contrasto del fenomeno dell'abbandono dei rifiuti messe in campo ad Eboli. Controlli mirati al fine di tutelare l'ambiente ed impedire la creazione di discariche a cielo aperto.

Nel corso dell'ultimo controlli, la Polizia Municipale ha sequestrato dei rifiuti abbandonati sui Monti di Eboli ed individuato il responsabile.

Il sindaco Conte: "Per una città pulita bisogna collaborare"

Il primo cittadino ha fatto sapere che "Saranno presi i giusti provvedimenti, anche in merito alla configurazione di possibili reati".

"Se vogliamo una Città più bella e pulita il primo passo lo dobbiamo fare insieme, noi cittadini con il nostro senso civico. Non è più accettabile, oltre ad essere un danno economico alla comunità. Ringrazio la Polizia Municipale, gli Assessori Nadia La Brocca e Antonio Corsetto per il lavoro svolto in sinergia in merito alla questione rifiuti. Nei prossimi giorni si continuerà nel controllo serrato del territorio per quanto concerne le diverse fonti di inquinamento", le parole della fascia tricolore.