Alberi pericolosi su Viale della Libertà a Battipaglia: saranno presto abbattuti Dopo la rimozione dei 17 pini si procederà con la piantumazione di nuovi alberi

«I 17 alberi di Pino Domestico che saranno abbattuti su Viale della Libertà saranno sostituiti da ulteriori alberi». Ad annunciarlo è l'amministrazione comunale Francese attraverso l'assessore alla manutenzione Paolo Palo.

Gli alberi oggetto di taglio, sono stati precedentemente sottoposti a valutazione da parte di un agronomo che ne ha certificato l'effettiva pericolosità poiché l'asse delle piante nel tempo si è modificato provocando lo schianto, il 27 settembre scorso, di un Pino che è piombato su un'auto in transito.

Le parole dell'assessore Palo

«Gli alberi che saranno abbattuti sono diventati pericolosi per l'incolumità pubblica e per questo si è deciso di tagliarli – afferma Paolo Palo -. Dopo l'intervento ci sarà di piantumazione di nuovi alberi. Cosa che stiamo già facendo in varie zone della città. Ci sono zone in cui altri alberi sono stati tagliati e nel tempo saranno piantumate nuove piante. Così come sta avvenendo in Piazza Amendola con dei Platani, i Pruni Rossi in via Indipendenza, sette Carrubi su via Domodossola e quattro Ibiscus in Piazza Falcone e altri interventi in Piazza Aldo Moro».