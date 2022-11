Un nuovo asilo nido a Sicignano: arriva il finanziamento da 1,7milioni di euro Il sindaco: "Un sogno che diventa realtà, dopo oltre 40 anni. Cambieremo un poco il volto del paese"

Buone notizie per Sicignano degli Alburni. Il comune ottiene un importante finanziamento di 1milione e 740mila euro dal PNRR: fondi che serviranno per demolire l'edificio sito in via Mario Pagano (adiacente l’auditorium comunale) per costruirne uno nuovo, proporzionato, moderno e funzionale fin da subito, da destinare ad asilo nido.

La soddisfazione del sindaco Giacomo Orco

"E' un sogno che diventa realtà, dopo oltre 40 anni. Cambieremo un poco il volto del nostro Paese con questo lavoro, è sicuramente uno dei progetti più importanti per questa Amministrazione ma soprattutto un progetto atteso da anni dall’intera comunità di Sicignano! Tanti anni, forse troppi!

Riqualifichiamo e diamo luce ad un’area importante nel centro del nostro Paese. Dopo decenni di ingombro abituale per i nostri occhi, buttiamo giù l’ecomostro del Comune per ridare luce, servizi e maggiore spazi pubblici alla comunità.

Siamo consapevoli che ci stiamo giochiamo una partita importante con i fondi del PNRR, perciò abbiamo lavorato duramente e continueremo a lavorare con determinazione a tutte le occasioni di finanziamento (utili e intelligenti) per il nostro Paese.

Grazie agli Amministratori Comunali e al Vice Sindaco Vincenzo Rosolia, per tutto il Lavoro straordinariamente svolto in questi mesi. Con grinta, passione e un pizzico di ambizione siamo molto soddisfatti del lavoro svolto finora , ma abbiamo ancora molti obiettivi da raggiungere.

Grazie a tutti i cittadini che continuano a credere nella buona e sana politica, nel cambiamento positivo e giusto, nella crescita e nello sviluppo di questo Territorio. Grazie a voi"