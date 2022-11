Al via tre interventi di restyling e messa in sicurezza ad Agropoli I lavori interessano via Pisacane e il Parco pubblico “Bonifacio”

Prenderanno a breve il via due importanti interventi, nella città di Agropoli, molto attesi dalla cittadinanza. Si tratta dei lavori di messa in sicurezza e restyling di via C. Pisacane (pressi Palazzo Civico delle Arti) e dei lavori di riqualificazione del Parco pubblico “L. Bonifacio”, in via Taverne.

Le date

Giovedì 3 novembre 2022, ore 12.00, lavori di messa in sicurezza e restyling di via C. Pisacane (pressi Palazzo Civico delle Arti);

Lunedì 7 novembre 2022, ore 11.00, lavori di riqualificazione del Parco pubblico “L. Bonifacio”, in via Taverne.

Le dichiarazioni

«Ci apprestiamo – afferma il sindaco Roberto Mutalipassi - a dare il via a due interventi che teniamo molto a cuore, il cui iter ha preso il via durante la precedente esperienza amministrativa e ora si avviano a compimento. Si tratta di lavori, attesi da tempo: nel primo caso, per la messa in sicurezza di un’arteria stradale prossima al porto e a Piazza della Mercanzia, in condizioni precarie da diversi anni, con restyling dell’area; nel secondo caso, presto la nostra città tornerà ad avere un Parco pubblico dignitoso ed attrezzato».