Agropoli, posa della prima pietra per interventi di restyling in città Al via i lavori di messa in sicurezza e riqualificazione di via Pisacane

di Antonio Vuolo

Al via ad Agropoli un intervento di messa in sicurezza dello spazio antistante il Palazzo storico che ospitava l’ex Pretura. L'importo dei lavori è di quasi 500mila euro. Il sindaco Mutalipassi: «Questo lavoro valorizzerà la zona».