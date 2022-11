Fuga di gas a San Valentino Torio: chiuse alcune strade L'ordinanza riguarda sia il traffico veicolare che pedonale

Fuga di gas durante alcuni interventi stradali a San Valentino Torio, interdetta la zona.

La ricostruzione della vicenda

Durante dei lavori stradali commissionati da Enel nella zona dell’incrocio tra Via Borgia/Via Orto/Via Cesina/Via San Vincenzo a San Valentino Torio c'è stata una fuga di gas. Il sindaco del comune dell'agro Michele Strianese ha così emanato una apposita ordinanza per interdire tutta la zona fino al termine dei lavori di riparazione. Il provvedimento si rivolge al traffico automobilistico ma anche a quello pedonale e resterà in vigore per l’intera durata dei lavori. Tra le strade transitabili via Cesina e Via Orto.