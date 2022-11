Al comandante dei carabinieri di Castellabate Marco Cesa il "Premio Nassiriya" La nona edizione della manifestazione

Premiato il comandante della stazione carabinieri di Santa Maria di Castellabate, il maresciallo ordinario Marco Cesa in occasione della nona edizione del Premio Internazionale Nassiriya per la Pace. Un Premio, organizzato dall’Associazione Culturale Elaia, in sinergia con lo Stato Maggiore della Difesa, che viene conferito a persone che si sono distinte in campo sociale, dell’impegno civile e al contrasto di ogni forma di illegalità.

L'evento

Quest'anno, per l'occasione il presidente del Premio, il giornalista Vincenzo Rubano, con il contributo del colonnello Antonio Grilletto, sempre presente nelle iniziative finalizzate a promuovere la cultura della pace, sono state scoperte le tre pietre d’inciampo dedicate all’ambasciatore Luca Attanasio, al carabiniere Vittorio Iacovacci e al brigadiere Carmine Tripodi.

Hanno partecipato anche alte cariche militari come Il comandante generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, l'ammiraglio Ispettore capo Nicola Carlone, e del generale di corpo d'armata Andrea Rispoli, comandante Interregionale Carabinieri "Ogaden". E poi il prefetto di Salerno, le massime autorità civili, militari e religiose della provincia di Salerno e della Campania, personalità del mondo della cultura e della scienza.