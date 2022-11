Al via ad Agropoli il servizio di Scuolabus che mancava da 15 anni Sono 3 i mezzi che vengono impiegati per servire i 6 plessi comunali

Al via, oggi, ad Agropoli il servizio di scuolabus che macava in città da 15 anni. Sono 3 i mezzi che vengono impiegati per servire i 6 plessi comunali che fanno riferimento alle scuole primarie e alla secondaria di primo grado. Il servizio è svolto a cura dell'azienda consortile Agropoli Cilento Servizi. Sono state in tutto circa 80 le adesioni. Sui mezzi, oltre agli autisti, sono presenti anche accompagnatori, per essere di ausilio ai piccoli discenti, nell'ingresso alle varie fermate e nella discesa

Le parole del sindaco

«Si parte! Questa mattina, come annunciato, è partito il servizio Scuolabus. Diamo così risposta alle istanze dei cittadini, consapevoli che fosse un servizio necessario. Voglio formulare, insieme al consigliere delegato all'Istruzione Franco Crispino, un ringraziamento particolare per l'impegno profuso all'assessore Emidio Cianciola, il cda di Agropoli Cilento Servizi (Domenico Gorga, Francesco Barone, Sara Annachiara Spinelli), che ha curato le varie fasi, dal sondaggio iniziale alla effettiva concretizzazione, l'Ufficio Pubblica Istruzione».

«Consapevoli che siamo in una fase sperimentale e che tutto è migliorabile, oggi abbiamo fatto un importante passo per favorire il diritto allo studio. Il servizio inoltre avrà ricadute positive anche su ambiente e viabilità, per il minor numero di veicoli circolanti».