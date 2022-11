Stabilizzati gli operai della società in house del Comune di Castellabate Il sindaco Rizzo: al centro la dignità dei lavoratori

I dipendenti della Castellabate servizi srl, società in house del Comune di Castellabate, hanno firmato un contratto grazie al quale la loro posizione lavorativa, da tempo determinato è stata stabilizzata in tempo indeterminato.

Il sindaco

«È nostra intenzione continuare a percorrere questo cammino che pone al centro il lavoro, la dignità dei lavoratori, e la positiva ricaduta su tutta la comunità. È impossibile assicurare il benessere collettivo senza quello individuale. Pertanto è necessario innanzitutto garantire stabilità ai lavoratori che per anni hanno lavorato come precari, e cercare nel contempo di creare sempre più posti di lavoro per tenere vivo il territorio e il suo tessuto economico. In questo momento storico particolare la sottoscrizione di questo contratto rappresenta motivo di serenità per tanti lavoratori e famiglie di Castellabate, che finalmente possono guardare al futuro con più tranquillità sia per loro che per i propri figli. Mi complimento con questi lavoratori per il traguardo raggiunto dopo anni di sacrifici, e ne approfitto per ringraziarli dell’impegno profuso e dell’operato reso fino ad ora a favore della nostra splendida comunità» dichiara il sindaco Marco Rizzo.

I commenti da Palazzo di Città

«Oggi più che mai c’è bisogno di maggiore sicurezza e stabilità sul lavoro. Il lavoro, elemento nobilitante e cruciale nella vita di ognuno di noi, non può essere più un’incognita all’interno della macchina amministrativa ma punto fermo da cui partire e su cui basare l’intera programmazione» aggiunge l’assessore Luigi Maurano.

«Oggi la Castellabate servizi srl grazie a queste stabilizzazioni può riorganizzare in modo ottimale tutto il suo operato, con la creazione ed implementazione di nuovi servizi, continuando così a svolgere in piena efficienza il servizio di controllo e pulizia dell’intero territorio comunale già avviato nei mesi scorsi» conclude il consigliere delegato Gianmarco Rodio.