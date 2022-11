Il messaggio di sostegno di Vittorio Sgarbi per Castellabate e Agropoli Il noto critico d'arte è stato direttore artistico del premio Pio Alferano, che si svolge in Cilento

La straordinaria ondata di maltempo che ha colpito il Cilento e che ha provocato gravi danni nei territori di Agropoli e Castellabate, ha generato anche una grande ondata di solidarietà e messaggi di supporto da parte della politica e della società civile. Tra questi c'è anche il noto critico d'arte Vittorio Sgarbi. L'attuale sottosegretario alla Cultura e sindaco di Sutri scrive In un post che "Il maltempo ha devastato una delle aree paesaggistiche più belle della Campania, il Cilento, ed in particolare Agropoli e Santa Maria di Castellabate. Sono luoghi a me cari, dove ogni anno si svolge il «Premio Pio Alferano». Per questo sento di manifestare la mia solidarietà alla gente di quei luoghi, certo che saprà presto risollevarsi". Proprio quest'estate, al Belvedere San Costabile di Castellabate, si è svoltaa la decima manifestazione dell'evento sotto la direzione artistica di Vittorio Sgarbi.

Maltempo Cilento, danni ingenti a strutture e infrastrutture. Si attende intervento del Governo

Mentre i sindaci di Castellabate e Agropoli hanno dichiarato la chiusura di una serie di strutture (scuole ed edifici pubblici) e si preparano ad una possibile seconda ondata di maltempo - prevista per la giornata di domani, martedì 22 novembre -, si fa il punto sui danni. Molte strade sono state invase dal fango e dai detriti, portati dall'esondazione di fiumi e torrenti e dagli eventi franosi. Tanto ad Agropoli come a Castellabate si sono rilevati ingenti danni a esercizi commerciali. Gli allagamenti hanno costretto a lasciare la propria abitazione anche decine di famiglie, che sono state accolte da parenti e concittadini. Inoltre, si segnalano danni estremamente rilevanti al comparto agricolo. Una situazione critica che ha spinto sindaci e deputati (tra cui il vice-capogruppo alla Camera dei Deputati per i Democratici, Piero De Luca) a chiedere lo stato di emergenza. Una sollecitazione che, per ora, non è stata ancora accolta.