Prima nevicata sul Monte Cervati a Sanza: le vetta della Campania imbiancata Lo scatto è virale sui social. Dal Comune annunciano: "Pronti alla stagione invernale"

Il Monte Cervati si veste di bianco, arriva la prima neve sulla vetta della Campania a Sanza. L'autunno lascia ufficialmente il testimone all'inverno.

Questa notte, dopo il duro abbassamente delle temperature, da quota 1100 e fino ai 1898 sul livello del mare, si è posata una prima spolverata di neve, restituendo un meraviglioso spettacolo al mettino, come testimoniato dalle foto condivise dalla pagina ufficiale del Comune di Sanza, dal gruppo Cervati meeting e Le tre T del Cervati.

Un'immagine suggestiva, di pace, dopo i giorni di maltempo e danni, incorniciata da un grande arcobaleno.

Parte la stagione invernale

Dal comune di Sanza fanno sapere che "l’Ufficio di promozione turistica del Comune unitamente all’Associazione Tre T del Cervati e la coop. sono già al lavoro. Quota 1898 per offrire ospitalità ai turisti che decideranno di vivere una giornata, oppure una nottata pernottando in quota nelle baite in legno del Comune di Sanza, la vetta più alta della Campania. Il sistema turistico locale offre l’organizzazione di passeggiate ed escursioni lungo i sentieri del Cervati; ciaspolate sulla neve; escursioni in Quad fino alla località Vallevona".