Evacuate 22 famiglia a Nocera Inferiore per palazzo a rischio cedimento Stabile pericolante in via Cucci: scatta l'ordinanza del sindaco De Maio

di Federica Inverso

Palazzo a rischio crollo a Nocera Inferiore. Scatta l'allarme dei residenti. Dopo il sopralluogo dei vigili del fuoco, e verificato il pericolo, il primo cittadino ha disposto l’immediata evacuazione dello stabile.