Conclusi i lavori nello stadio Guariglia di Agropoli: oggi la prima gara L'intero incasso sarà devoluto a cittadini che hanno subito danni a seguito dell'alluvione

Terminati i lavori di adeguamento del campo sportivo "R. Guariglia" di Agropoli. Gli interventi hanno interessato l'impianto di videosorveglianza, zona filtro per accesso spettatori, illuminazione tribune, rifacimento manto in erba, realizzazione sala stampa ed altri locali (esame doping, deposito), postazione riprese televisive.

Il sindaco Mutalipassi: "Lavori che hanno arricchito un fiore all'occhiello della nostra città"

"Lavori che hanno arricchito e completato le dotazioni dell'impianto sportivo, fiore all'occhiello della nostra città. In bocca al lupo per il prosieguo di campionato all'US Agropoli, che ritorna a giocare nel suo stadio e alla società Gelbison (che ha effettuato a sue spese gli interventi sulla base del progetto stilato dall'ufficio tecnico comunale), impegnata in serie C, le cui gare interne verranno disputate ad Agropoli", è il commento del sindaco Roberto Mutalipassi.

Oggi la prima gara

La gara inaugurale avverrà proprio oggi, quando i delfini affronteranno il San Marzano, nel ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia di Eccellenza. Sarà una giornata dedicata alla beneficenza: l'intero incasso sarà devoluto a cittadini e titolari di attività produttive di Agropoli, che hanno subito danni a seguito dell'alluvione dello scorso 19 novembre.