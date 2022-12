Castellabate istituisce un ufficio speciale strategico per il post-alluvione La nuova struttura, temporanea, dovrà gestire le richieste di indennizzo

Il Comune di Castellabate ha istituito un ufficio speciale strategico temporaneo per definire tutti i procedimenti tecnico-amministrativi relativi agli interventi emergenziali post alluvione del 19 e 22 novembre scorso. Un ufficio creato ad hoc proprio per supportare e assistere la cittadinanza in modo diretto e concreto in questa delicata fase di ricostruzione, messa in sicurezza e ripresa dell’intero territorio comunale.

Cosa farà?

Questa struttura riuscirà a gestire le richieste di indennizzo e relative banche dati, a redigere ordinanze e decreti inerenti l’evento, a gestire pratiche di assistenza alla popolazione e verifica dei requisiti, a curare tutte le attività tecnico-amministrative connesse alla concessione dei contributi e alla conclusione dei lavori di messa in sicurezza sull’intero territorio.

I commenti

«Questa calamità naturale ha causato ingenti danni ad abitazioni, strutture e strade. Siamo ora in una fase assolutamente delicata in quanto ci troviamo a dover aiutare e supportare le tante famiglie ed attività in difficoltà. Quest’ufficio sarà un valido punto di riferimento sia internamente per l’intera macchina amministrativa per l’espletamento di pratiche, rendiconti, ed attività specifiche, sia per la cittadinanza intera che avrà la possibilità di essere seguita e supportata concretamente» afferma il vicensindaco Luigi Maurano.

«La nostra priorità in questo momento è essere vicini ai cittadini, aiutandoli a superare le difficoltà causategli da questa immane calamità naturale. Riusciremo a rialzarci più forti di prima» dichiara il sindaco Marco Rizzo.