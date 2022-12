Aggrediti al porto di Agropoli, c'è l'encomio per due agenti della municipale Il riconoscimento va ad Antonio Cauceglia e Simona Cataneo per fatti avvenuti lo scorso 13 novembre

Per due agenti della polizia municipale di Agropoli arriva un encomio solenne. I due agenti, Antonio Cauceglia e Simona Cataneo, furono aggrediti lo scorso 13 novembre.

I fatti

I caschi bianchi fermano un 31enne di Castellabate, che stava creando scompiglio al porto, venendo però minacciati e rischiando di restare gravemente feriti. L'uomo, fermato, tentò di fuggire ferendo l’agente Cauceglia. Tentativo fallito perché fu fermato ed arrestato.

Sottoposto ai domiciliari, l'uomo si recò presso il comando dei vigili con l'obiettivo di riprendersi il mezzo sequestrato. E non solo. Nuove minacce per i caschi bianchi. Addirittura, poi, tentò di raggiungerlo per aggredirlo nuovamente. Per l’uomo scattò un secondo arresto.

Le motivazioni

L’encomio arriva «visto l’impegno profuso, la condotta esemplare, il coraggio, l’abnegazione e lo spirito di sacrificio mostrato».