Battipaglia, rivoluzione per la sosta in centro: nuovi parcometri e abbonamenti Previsti pacchetti sia per i residenti che per i lavoratori

A Battipaglia arrivano i nuovi parcometri in centro che consentiranno di migliorare il servizio. Grazie alla completa sostituzione delle apparecchiature sarà, infatti, possibile pagare la sosta nelle strisce blu oltre che in contanti, anche a mezzo bancomat, con carta di credito e utilizzando le diverse App, sia per Android che per iOS, scaricabili sul proprio smartphone.

Confermate le tariffe per la sosta

Sono state confermate le vecchie tariffe di sosta senza alcun aumento. La novità è data dalla introduzione degli abbonamenti per i residenti (20 euro al mese) e per i non residenti che quotidianamente entrano in città per lavoro o anche solo per proseguire verso altre mete con il treno e/o con autobus (35 euro al mese). Le modalità di sottoscrizione e di pagamento degli abbonamenti saranno illustrate su una pagina informativa di prossima pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente. Il servizio di controllo della sosta, che dovrebbe essere attivo tra una decina di giorni, sarà gestito direttamente al Comune di Battipaglia e successivamente affidato alla nostra società pubblica Alba Srl.