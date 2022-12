Al via i lavori nel centro di Santa Maria di Castellabate dopo l'alluvione Il cantiere più urgente riguarda la messa in sicurezza di via Fontana Nuova

di Antonio Vuolo

Sono iniziati, a Santa Maria di Castellabate, i lavori per la messa in sicurezza e sistemazione di via Fontana Nuova, nei pressi della chiesa di Santa Maria a Mare, danneggiata dall'alluvione.