"Basta morti sulla Statale Amalfitana": nasce l'associazione per le vittime Gagliano: adottare strategie risolutive per la sicurezza della 163

Con la stesura e la conseguente firma dell’atto costitutivo e dello statuto sociale, questa mattina a Praiano è stata formalmente creata l’Associazione per la tutela delle vittime della strada Costiera Amalfitana. Durante la riunione costitutiva, i soci fondatori hanno votato all’unanimità l’elezione del consiglio direttivo, che è così composto: Salvatore Gagliano in qualità di presidente, Adele Cuomo (vicepresidente vicario), Giovanna Tedesco (vicepresidente), Domenico Bozza (segretario), Gabriele Staiano (tesoriere), e dai consiglieri Giuseppe Acampora, Laura Cinque, Luca De Rosa, Nicola De Rosa, Marco Gargano e Rita Marciano.

"Adesso basta morti sulla Statale 163"

"Obiettivi principali dell’Associazione sono assistere i familiari delle vittime di incidenti stradali e spronare le Istituzioni affinché sia garantita una sempre maggiore sicurezza sulla S.S. 163 Amalfitana, onde scongiurare il verificarsi di altre evitabili tragedie, come quella che lo scorso 4 dicembre ha determinato la morte del compianto Massimo De Rosa", come hanno sottolineato i promotori dell'iniziativa. Tutti i partecipanti hanno ritenuto di ringraziare sia l’amministrazione comunale di Praiano che il Distretto Turistico Costiera Amalfitana per la disponibilità data nell’assegnare quale sede provvisoria dell’Associazione il Centro culturale “Andrea Pane”.

Gagliano: un onore l'impegno attivo dei giovani

"Sono particolarmente soddisfatto che tanti giovani hanno manifestato la volontà di aderire alla neonata Associazione - il commento del presidente Gagliano -. La loro presenza, il loro entusiasmo e voglia di partecipare in maniera propositiva rappresenta per noi e per il territorio una grande speranza per il futuro. Saremo subito attivi con delle iniziative per dimostrare vicinanza e supporto alla famiglia del povero Massimo. Nei prossimi giorni avrà inizio la campagna di adesione all’Associazione, a cui si potrà partecipare come soci ordinari versando la quota annuale di € 20, soci sostenitori versando un contributo volontario e, per chi è minorenne, come soci junior versando una quota annuale di € 5".

Per Gagliano "sarà nostra grande soddisfazione poter avere come soci onorari i primi cittadini di tutta la Costiera Amalfitana, nonché il presidente della Regione Campania ed il presidente della Provincia di Salerno, oltre alle tante altre persone che rappresentano un punto di riferimento nei nostri territori. Ci auguriamo che le nostre iniziative possano contribuire a sensibilizzare tutti sull’importanza di una vita umana e su quanto gravi siano i danni conseguenti alle tragedie stradali che spesso si verificano sulla Divina Costa, e che vedono sconvolta l’esistenza di intere famiglie che improvvisamente devono piangere la perdita dei propri cari", ha concluso Gagliano.