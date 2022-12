Castellabate, vince la solidarietà nel periodo natalizio Grande successo per la serata organizzata dal gruppo Lucano della Protezione civile e da Tommy 125

Continua l'impegno della Protezione civile, gruppo lucano di Castellabate, che da circa 10 anni è presente assiduamente sul territorio. Insieme l'associazione @Tommy_125 hanno organizzato e offerto una cena, presso il Gran Hotel Santa Maria, nel cuore di Santa Maria di Castellabate, ai diversamente abili e alle loro famiglie.

Gli appuntamenti

Il giorno 17 dicembre sarà un'altra intensa giornata per le due associazioni con l'evento "Aiutaci per aiutarti". Si comincia alle ore 9:30 con gruppo Lucano di Castellabate della Protezione civile che donerà alla comunità, nell'area giochi di villa Matarazzo (ingresso zona Tecnobit), una passerella per disabili. Nella stessa giornata, alle ore 17:00, l'associazione Tommy_125 donerà al comune di Castellabate e ai suoi cittadini un defibrillatore che verrà messo in Piazza Lucia così da rendere piazza lucia una piazza cardioprotetta.

Inoltre, nella vicina piazzetta Caduti del Mare, ci saranno due gazebo delle associazioni per vendere vari gadget natalizi: i fondi ricavati saranno utilizzati nell'acquisto di nuove attrezzature per fronteggiare le varie emergenze.