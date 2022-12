Riparte il servizio micronido ad Agropoli E’ in programma lunedì 19 dicembre, alle ore 9, l’inaugurazione

Riparte lunedì (19 dicembre) il servizio di micronido del Comune di Agropoli. Saranno presenti il sindaco Roberto Mutalipassi e il vicesindaco e assessore alle Politiche sociali, Maria Giovanna D’Arienzo. Il servizio è finanziato dal Piano di zona S/8 mediante i fondi SIEI (Sistema integrato di educazione e di istruzione) 2019-2020.

Come funziona?

A gestire il servizio è la Kastrom Cooperativa sociale. Il progetto, con una durata pari a sette mesi, vede il coinvolgimento di 20 bambini di età compresa tra i 12 e i 36 mesi. Nel mese di agosto scorso venne pubblicato il bando ad opera del Piano di zona, con capofila Vallo della Lucania, per selezionare i beneficiari, secondo specifici requisiti. Il servizio sarà attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 16.00. Previsto anche il servizio mensa. La sede del servizio è la scuola dell’infanzia “Mozzillo” sita in Piazza Mediterraneo.

Il commento

«Dopo l’espletamento del nuovo bando per la gestione operato dal Piano di zona S/8 – affermano il sindaco Roberto Mutalipassi e il vicesindaco Maria Giovanna D’Arienzo – riparte il servizio micronido nella nostra città. Offre alle famiglie, specie quelle lavoratrici e disagiate, la possibilità di far permanere i propri figli in un luogo sicuro ed accogliente per poter svolgere attività di natura educativa e sociale».