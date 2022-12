Finanziati tre nuovi progetti di Servizio Civile al Comune di Agropoli Opportunità per 45 volontari, ecco come fare richiesta

Opportunità per 45 volontari ad Agropoli. Tre nuovi progetti del Servizio Civile Universale, candidati a finanziamento dall'Ente, sono stati ritenuti idonei da parte del Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio Civile Universale.

I progetti di servizio civile

Si tratta di “Cilento green tourism” (25 volontari), teso a potenziare la rete informativa turistica e promuovere una strategia di valorizzazione del territorio nel nome di un turismo sostenibile, esperienziale e locale, capace di generare benefici economici, sociali e culturali su scala locale e, in ricaduta, regionale e nazionale; “Generazioni in divenire” (15 volontari), che mira ad offrire occasioni e strumenti di supporto diversificati per contrastare e prevenire il disagio dei minori. Infine, “Tempo di includere le disabilità” (5 volontari) che si propone di migliorare il benessere psico-socio-relazionale delle persone con disabilità e potenziare il sostegno alla rete familiare.

Ecco come fare per presentare la domanda

I giovani interessati a presentare domanda di partecipazione alla selezione, possono consultare i requisiti e le modalità di partecipazione su: www.serviziocivile.gov.it; www.amesci.org. La data di scadenza per presentare le adesioni è fissata al prossimo 10 febbraio 2023, alle ore 14.00. Possono partecipare i giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni. La candidatura dovrà essere presentata esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda On Line (DOL), raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it. Per accedere ai servizi di compilazione e presentazione domanda sulla piattaforma DOL, occorre essere riconosciuto dal sistema attraverso SPID, il “Sistema Pubblico d'Identità Digitale”. Sul sito dell’AGID - Agenzia per l’Italia digitale (www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid) sono disponibili tutte le informazioni necessarie per richiedere lo SPID. L’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Agropoli è disponibile per eventuali chiarimenti, in orario di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00). E’ possibile, in alternativa, contattare i numeri 0974.827427/0974.827467 oppure inviare una mail a serviziocivile@comune.agropoli.sa.it.

La soddisfazione del sindaco di Agropoli Roberto Mutalipassi

«Tre nuovi progetti di Servizio Civile Universale – affermano il sindaco Roberto Mutalipassi e il vicesindaco nonché assessore alle Politiche sociali, Maria Giovanna D’Arienzo - sono stati oggetto di finanziamento da parte dell’apposito Dipartimento. Presto quindi, dopo aver completato l’iter di adesione e selezione, 45 giovani potranno avere la possibilità di fare questa esperienza formativa. Prosegue quindi per il Comune di Agropoli il percorso virtuoso che vede annualmente il rinnovo di nuovi progetti che vertono su settori stimolanti e di grande interesse».