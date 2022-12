Regolamentato l'accesso alla Ztl di via Landolfi ad Agropoli ll varco elettronico sarà disattivato dalle ore 17.00 alle 22.00 tutti i giorni

La Giunta comunale di Agropoli, guidata dal sindaco Roberto Mutalipassi, ha disposto una nuova regolamentazione per la ZTL di via Landolfi. Il varco elettronico sarà disattivato dalle ore 17.00 alle 22.00 tutti i giorni; il sabato già a partire dalle ore 15.00.

Come funzionerà?

Su piazza San Severino, che costituisce il punto di arrivo più prossimo al centro storico, sarà operativo il disco orario con durata pari a 60 minuti, ad eccezione di residenti e autorizzati. Tali nuove prescrizioni saranno operative dal 1 ottobre al 30 aprile di ogni anno. Le stesse vengono rese possibili grazie alla predisposizione di un nuovo varco elettronico, che permette di differenziare la ZTL di via Carmine Rossi (che resta sempre operativa), da quella di accesso a via Landolfi.

Il sindaco Mutalipassi

«Una decisione presa, come annunciato, per agevolare gli esercenti del borgo e per favorire i fedeli nella partecipazione alle funzioni religiose» è il commento del sindaco Roberto Mutalipassi.