Premiazione a Castellabate del concorso scolastico sul sommergibile Velella Il sommergibile fu affondato il 7 settembre 1943 al largo di Punta Licosa

E’ stata premiata, ieri mattina, presso l’aula consiliare del Comune di Castellabate, la classe 1D della scuola secondaria di primo grado del plesso di Castellabate, che ha vinto il concorso scolastico sulla storia del sommergibile Velella, a 80 anni dal suo affondamento al largo di Punta Licosa (7 settembre 1943), promosso nelle scuole primarie e secondarie di primo grado dell’Istituto Comprensivo di Castellabate dal gruppo Caduti del Regio Sommergibile Velella di Santa Maria di Castellabate.

Il riconoscimento

A consegnare ai giovanissimi studenti gli attestati di partecipazione e un buono di 100€, destinato all’acquisto di materiale scolastico, sono stati il sindaco di Castellabate, Marco Rizzo; l’assessore all’Istruzione, Marianna Carbutti; il presidente e il vicepresidente della locale sezione dei Marinai d’Italia, Francesco Schiavo ed Antonio Ciardi; la dirigente scolastica dell’IC Castellabate, Gina Amoriello.

I commenti

«Abbiamo voluto raccontare, a 80 anni da quel tragico accadimento, la storia del sommergibile Velella e dei suoi valorosi marinai ai giovani delle scuole del territorio – ha spiegato il presidente del gruppo locale dei Marinai d’Italia, Francesco Schiavo – E’ importante far conoscere la storia, approfondire accadimenti importanti che hanno toccato da vicino anche il nostro territorio per formare i nostri giovani su valori veramente sani».

«Ricordare la storia del Velella e dei suoi valorosi marinai è sempre un momento molto emozionante. Grazie a chi, attraverso anche la scuola, si impegna per far sì che chi ha sacrificato la propria vita non venga dimenticato» ha aggiunto il primo cittadino, Marco Rizzo, assieme all’assessore all’Istruzione, Marianna Carbutti.

«Questo progetto è arrivato al cuore dei ragazzi che hanno partecipato davvero con tanto entusiasmo. Al di là della classe che ha ritirato il premio hanno realizzato davvero tutti dei lavori stupendi, a testimonianza proprio dell’attenzione che hanno mostrato durante gli incontri» ha concluso la dirigente scolastica, Gina Amoriello.

Il concorso didattico, denominato “Storia di Eroi Silenziosi”, ha visto la partecipazione di circa 300 bambini di età compresa tra i 9 e 13 anni. Tutti gli elaborati realizzati, tra scritti e disegni, andranno a comporre il calendario 2023 dell’associazione.