Alex Britti si esibirà per il concerto di Capodanno a Nocera Inferiore La soddisfazione del sindaco De Maio: "Un artista di rilievo dopo anni di silenzio"

Sarà Alex Britti, il cantautore romano ad esibirsi sul palco di piazza Diaz, a Nocera Inferiore, il primo gennaio.

Ad annunciarlo il siindaco Paolo De Maio e l’amministrazione Comunale.

La soddisfazione del sindaco De Maio

“Siamo felici di annunciare che sarà Alex Britti il super ospite di Nocera Inferiore per il concerto del primo giorno dell’anno – le parole del sindaco Paolo De Maio – un artista di rilievo che salirà sul palco di piazza Diaz dopo anni di silenzio e di dura prova per la città. Un cantautore amato dai giovani e anche dagli adulti. Il nome giusto per la nostra città”.