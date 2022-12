Alluvione a Castellabate, Comune stanzia 90mila euro per le imprese Il consiglio ha confermato e riconosciuto le somme da pagare alle ditte del territorio

Il Consiglio comunale di Castellabate ha confermato e riconosciuto le somme da pagare alle ditte del territorio che sono intervenute nell’immediato per liberare e mettere in sicurezza le strade, i valloni e le piazze interessate dall’alluvione del 19 novembre. ll 3 dicembre, con specifica delibera consiliare, il Consiglio comunale ha votato la variazione di bilancio che ha permesso di stanziare le risorse per poter pagare i lavori eseguiti durante i giorni dell’alluvione. In attesa del riconoscimento dello stato di calamità naturale da parte del Governo, il Comune di Castellabate ha stanziato in bilancio 86.388,20 euro di risorse comunali per pagare subito tutti gli escavatoristi e tutte le ditte che sono intervenute prontamente nella fase emergenziale. A metà Gennaio verrà effettuato il pagamento

Il commento

«Chiunque in quel giorno, a pochi minuti dal termine delle fortissime piogge, sia sceso in strada avrà per sempre indelebile il ricordo dei danni presenti sul territorio - ricorda il vice sindaco, Luigi Maurano - Da subito sul posto sono arrivati gli escavatoristi per rimuovere il pericolo e ripristinare lo stato dei luoghi. In 3 giorni il territorio è stato messo in sicurezza, liberato dai materiali (fango, pietre, alberi) che insistevano sulle strade. Un grande lavoro fatto in somma urgenza. Come gli escavatoristi sono stati celeri e pronti ad intervenire così l’Amministrazione Rizzo è stata veloce a trovare le risorse all'interno del bilancio per pagare subito gli interventi fatti in piena emergenza, a difesa del territorio».