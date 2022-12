Alta velocità sulle strade di Agropoli, arrivano gli attraversamenti rialzati Saranno collocati a breve sul lungomare San Marco e via Risorgimento, ed altre vie comunali

La problematica dell'alta velocità sul territorio comunale di Agropoli è ben nota, per la stessa da tempo si cerca una soluzione, ai fini della sicurezza degli automobilisti come dei pedoni.

Dove saranno collocati?

Saranno collocati a breve sul lungomare San Marco e via Risorgimento, su via Pio X, via Colombo, via Moro (davanti scuola media "Vairo"). Nei prossimi mesi si proseguirà con nuove installazioni in altre zone cittadine.

La voce del sindaco

«Consapevoli della necessità di intervenire con una certa urgenza - afferma il sindaco Roberto Mutalipassi - abbiamo con atto di giunta comunale dato seguito alla proposta del comandante della Polizia locale, maggiore Antonio Rinaldi, di installare degli attraversamenti pedonali rialzati».

«Andiamo - prosegue il primo cittadino- in questo modo a dare una risposta per arginare il fenomeno delle corse automobilistiche e motociclistiche in aree a rischio o nelle quali in passato si sono verificati sinistri, talvolta con epiloghi tragici. Ringrazio il consigliere Maurizio Abagnala - conclude - per l'impulso fornito nel proporre questa tipologia di soluzione».