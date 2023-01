Bancomat rimosso a Castellabate: sul piede di guerra residenti e turisti Lo sportello da rimuovere è in località Lago

Al momento è fuori servizio, ma nelle prossime ora sarà definitivamente rimosso. E' lo sportello bancomat situato nella frazione Lago, a Castellabate. A denunciare l'accaduto sono i residenti della zona, ma anche i turisti, soprattutto proprietari di seconde case, che frequentano la zona.

La denuncia

«È triste e deprimente che nel 2023 dobbiamo far a meno di un ennesimo servizio basilare per un paese, per di più a vocazione turistica. Non possiamo e non dobbiamo essere dipendenti da servizi a 3 km di distanza» l'amara riflessione di un gruppo di cittadini.