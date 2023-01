Un marchio unico comunale per celebrare i 900 della fondazione di Castellabate Il Comune cilentano ha indetto un concorso di idee

Il Comune di Castellabate, guidato dal primo cittadino Marco Rizzo, ha promosso un concorso di idee per la realizzazione del marchio unico comunale in occasione dei 900 anni della fondazione di Castellabate. Tale marchio accompagnerà l'intera comunicazione legata alle celebrazioni che saranno organizzate nel 2023 per celebrare l’anno della fondazione.

Il regolamento

Possono concorrere tutti i cittadini dell'Unione Europea che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che godano dei diritti civili e politici. Le istanze di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre il 10 gennaio 2023. Per partecipare occorre presentare istanza di partecipazione in carta libera indirizzata al Comune di Castellabate, allegando copia documento di riconoscimento, relazione descrittiva del marchio realizzato, marchio su foglio a4 a colori con indicazione dei colori utilizzati, marchio a colori su supporto informatico (pen drive).