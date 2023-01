Francesco Tolino è il nuovo comandante della Polizia Municipale di Baronissi Il sindaco: "Conosce i problemi della città ed è la persona più adatta a riorganizzare il Corpo"

Francesco Tolino è il nuovo comandante della Polizia Municipale di Baronissi. Torna alla guida dei caschi bianchi dopo quasi tre anni.

Le parole del sindaco Valiante

“Un caloroso benvenuto e un augurio di buon lavoro al neo Comandante, guida esperta e competente – sottolinea il sindaco Gianfranco Valiante – Tolino saprà fornire un contributo importante a Baronissi. Conosce i problemi della città ed è la persona più adatta a riorganizzare il Corpo rafforzato dall’arrivo di nuovo personale.

Un ringraziamento doveroso va alla Comandante Angela Rago per il lavoro svolto fino ad oggi”. “Ringrazio il Sindaco e tutta l’Amministrazione per la fiducia – fa eco il neo Comandante – lavoreremo per perseguire con determinazione gli obiettivi che ci siamo posti: presidio del territorio, controllo dei centri abitati e dell’abbandono dei rifiuti, una forte sinergia per la sicurezza con le altre forze dell’ordine, in particolare con il locale Comando dei Carabinieri, e una presenza della Polizia Locale che dovrà essere costante e quotidiana".