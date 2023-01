Consorzio sociale Valle dell'Irno: nuovi fondi per assistenza anziani Un ulteriore finanziamento di 226mila euro per potenziare i servizi rivolti alle fasce più deboli

Nuovi fondi per il potenziamento dell'assistenza domiciliare agli anziani. Via libera del Ministero dell’Interno ad un ulteriore finanziamento di 226mila euro al Consorzio Sociale Valle dell'Irno, relativo ai fondi PAC per servizi a favore di anziani non autosufficienti.

Sarà così rafforzata l'assistenza domiciliare agli anziani residenti nei Comuni di Baronissi, Fisciano, Mercato San Severino, Siano, Bracigliano e Calvanico.

Positivi gli effetti prodotti dalle misure sul territorio, come confermato sia dall’attivazione di ulteriori servizi per la prima infanzia che dal notevole potenziamento dei servizi di domiciliarità destinati agli anziani non autosufficienti. Ad oggi, grazie ai fondi PAC, il Consorzio Sociale Valle dell'Irno è riuscito a incrementare sensibilmente i servizi per la prima infanzia – passando da un solo asilo nido attivo nel 2016 a Baronissi ai sei attuali nei Comuni dell'Ambito - e a qualificare le prestazioni a beneficio degli anziani che vivono soli e che si trovano in particolari condizioni di necessità.

Il presidente Valiante: "Uno straordinario risultato"

“Ancora una volta il Consorzio si segnala per la capacità di gestione e di organizzazione dei finanziamenti assegnati – sottolinea con soddisfazione il presidente del CDA Gianfranco Valiante - abbiamo raggiunto uno straordinario risultato ottenendo un ulteriore corposo finanziamento che ci consentirà di potenziare i servizi socio-assistenziali rivolti alle fasce più deboli della popolazione”.

“È necessario investire ancora più risorse ed energie nel servizio di assistenza domiciliare aumentandone l’offerta e la qualità - precisa il direttore generale Carmine De Blasio – continueremo a lavorare per intercettare sempre nuovi finanziamenti. Siamo pronti ad attivare ulteriori servizi per le fasce deboli della nostra popolazione, con l’obiettivo della piena inclusione”.