"Castellabate meta da visitare": altri riconoscimenti per il borgo cilentano Il paese di Benvenuti al Sud conferma di essere una delle destinazioni turistiche più gettonate

“Meraviglioso borgo patrimonio Unesco”, è la descrizione di Castellabate data da Nanopress viaggi. La località cilentana si riconferma meta turistica da visitare e scoprire grazie alle sue bellezze paesaggistiche e naturalistiche, ai suoi incantevoli scorci, alle sue caratteristiche stradine che profumano di storia e antiche tradizioni.

La descrizione

Un borgo sospeso tra terra e mare che continua ad affascinare ed incantare proprio grazie alla sua fusione perfetta con essi, protagonisti della sua storia, cultura e tradizioni antiche. Non solo il mare, bandiera blu per ventiquattro volte, ma tutti i suoi siti storici e di culto la rendono ambita località da scoprire per tantissimi turisti. Storia, cultura, usi e tradizioni in una suggestiva quanto incantevole e spettacolare cornice tra verde e blu.

Le parole del sindaco

«Castellabate si riconferma meta turistica da visitare, scoprire ed amare. Questo ulteriore riconoscimento ci rende maggiormente consapevoli del nostro dovere nel continuare a preservarla, curarla ed amarla per promuoverla verso mercati sempre più internazionali» afferma il sindaco Marco Rizzo.